Mario Lagana dell’Atletica Elmas si è aggiudicato il primo memorial Giuseppe Spanedda (ex dirigente Fidal scomparso lo scorso anno al quale il Coni aveva consegnato la stella al valore sportivo).

Corsa su strada che si è svolta a Selargius su un circuito di 4 chilometri da ripetere due volte, organizzata dall’Atletica Selargius e dalla Runners Cagliari. Si è svolta anche una camminata ludico motoria.

Lagana ha condotto la corsa dall’inizio non lasciando spazio di replica agli avversari. Al secondo posto si è classificato l’ottimo Valerio Caredda (Atletica Ogliastra) e al terzo l’esperto Pierpaolo Cinus (Cagliari Atletica). Nella categoria femminile, primo posto per Cinzia Meloni (WLF Team Sport Italia), seguita da Gisella Saba (Ampa Training) e Michela Salis (Atletica Selargius).

«È stato un piacere correre in memoria di Gepi – dice Lagana – . Lo immagino ancora quando si piazzava nella linea del traguardo e ci indicava i giri mancanti. Aveva sempre la battuta pronta e una buona parola per tutti. Un esempio. Sono felicissimo per questa vittoria. Ci tenevo a far bene. Inoltre era presente anche mia sorella Linda venuta da Roma. La sua presenza mi ha dato quella carica in più per conquistare il primo posto assoluto».

