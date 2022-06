Cala Goloritzé si trova nel Comune di Baunei.

Di natura solitaria e selvaggia, e di eccezionale interesse e bellezza, è di piccole dimensioni. La sabbia è formata da ciottolini di piccole dimensioni, bianchi. Il mare è azzurro e profondo. Affollata ma non tanto in alta stagione. è pulita, priva di posidonie spiaggiate. Da non perdere.

COME RAGGIUNGERLA – Si raggiunge in barca da Santa Maria Navarrese o da Cala Gonone. L’escursione a piedi, effettuabile dal Supramonte di Baunei, è possibile solo se adeguatamente allenati ed equipaggiati.

Dal paese di Baunei si diparte la Bia Maiore, l’antica strada dei pastori del Supramonte (ora asfaltata), verso la chiesetta di S. Pietro. Poco prima, lasciare l’auto ed imboccare un sentiero poco individuabile ma segnalato che, in circa tre ore (quattro per il ritorno), porta alla costa; percorso faticoso e difficile per i non esperti di trekking. Sul mare si apre un grande arco calcareo mentre il piccolo arenile è sovrastato dallo spettacolare M. Caroddi o Aguglia, enorme pinnacolo alto, dalla base, circa 100 metri, paradiso dei free-climbers. Poche decine di metri più a nord, accessibili solo dal mare, si trovano altre due spiaggette.

