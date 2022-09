Cala Mariolu è formata dalle meravigliose spiagge di Ispuligidenìe, toponimo bauneese che significa “le pulci di neve” ossia i candidi, piccoli ciottoli dell’arenile, e dalla più meridionale Spiaggia dei Gabbiani.

Il fondale ha un indescrivibile colore e l’acqua una trasparenza senza pari. Di natura solitaria e selvaggia, e di eccezionale interesse e bellezza, è di piccole dimensioni.

La sabbia è formata da ciottolini piccolissimi, bianchi o color crema; il mare azzurro e profondo. Affollata ma non tanto in alta stagione, è pulita e priva di posidonie spiaggiate. Da non perdere.

COME RAGGIUNGERLA – Cala Mariolu si raggiunge solo in barca dai porti di Santa Maria Navarrese e di Cala Gonone. L’escursione a piedi è consigliata solo agli esperti, adeguatamente allenati ed equipaggiati, a causa di vari tratti difficoltosi.

