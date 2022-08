Porto Alabe è la frazione costiera di Tresnuraghes, davanti alla quale si estende questa bella spiaggia, formata da vari arenili di sabbia grigia e dorata scura.

Di natura interessante soprattutto verso sud, ha un bel panorama ed è di grandi dimensioni. Il mare verde e profondo. Relativamente affollata anche in alta stagione è pulita, con frequente presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Per l’accesso da Bosa Marina, proseguire verso sud sulla strada in parte litoranea, per circa 8 km.

Disponibilità di bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

***

Consulta l’elenco delle spiagge e la mappa

© Riproduzione riservata