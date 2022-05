Cala S’Abba Drucche risulta fra i punti più accoglienti della costa di Bosa.

La sabbia è fine, dorata scura, il paesaggio intorno appare di grande suggestione, per le rocce e la vegetazione delle scoscese montagne costiere. In questa località diversi scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di un insediamento tardo romano, con annessa necropoli.

Di natura solitaria e selvaggia e di piccole dimensioni, la spiaggia gode di un mare verde e profondo. E’ relativamente affollata anche in alta stagione e pulita, con scarsa presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dalla città, recarsi alla periferia settentrionale e imboccare la panoramica per Alghero; dopo la salita, il paesaggio si apre verso il mare e la strada percorre un’ampia vallata.

Individuare, prima di riprendere la direzione nord e che il tracciato torni ad internarsi, l’accesso per questa spiaggia, non ben segnalato, ma comunque individuabile per la citata valle e per la cancellata di legno con mulattiera sterrata che porta, sulla sinistra, sud-ovest, fino al mare ed al posteggio (in stagione, l’ingresso è a pagamento; bar e posto di ristoro).

***

