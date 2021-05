Una visita teatralizzata intitolata “Il Paese dei sogni”, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei luoghi nascosti del Teatro Parodi di Porto Torres.

Si tratta di un viaggio itinerante nei vari ambienti del teatro, in ciascuno dei quali accadrà qualcosa inerente i diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Un evento organizzato dall’associazione “La Camera Chiara” in collaborazione con BSL Studiodanza e Musicando Insieme, in programma sabato 29 maggio alle 20 e domenica con un doppio spettacolo alle ore 11 e alle 17. Una parte della visita sarà dedicata alle poesie di Robert Louis Stevenson, racconti e storie in miniatura nelle quali l’autore si immagina pirata, corsaro, cavaliere, indiano, immerso nel suo letto che diventa una nave pronta a grandi traversate notturne verso le isole e i tesori della fantasia. Il paese dei sogni appunto.

“Il nostro intento - dichiara Stefano Chessa, presidente dell’associazione - è quello di aprire a tutti i turritani le porte del teatro cittadino, da pochi mesi affidato alla gestione dell’Ats Olimpia. Desideriamo che diventi un luogo partecipato, abitato e vissuto da tutti coloro che intendano non solo essere spettatori ma anche propositori di futuri progetti culturali”.

Per assistere all'evento nel rispetto del distanziamento sono disponibili 300 posti a sedere con obbligo di prenotazione.

