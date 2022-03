Un ritorno in tv e alla vita per Victoria Cabello, che riappare sul piccolo schermo con la sua partecipazione a Pechino Express.

Non la vedevamo in tv dal 2017. un lunghissimo periodo lontano dalle scene per una malattia che l’ha profondamente segnata in questi anni.

Oggi, a 46 anni, può lasciarsi tutto alle spalle e parla dei terribili anni che ha vissuto. La conduttrice infatti ha contratto il morbo di Lyme durante un viaggio all’estero, una malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zecche che può manifestarsi in modo più o meno grave.

Per lei è stato molto grave: “Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole ed ero semi paralizzata”, ha raccontato recentemente in un’intervista. “Quell’essere stata così a lungo in ginocchio ha molto condizionato la mia vita, ho avuto paura di dover dire addio alla mia quotidianità per sempre”.

Il morbo di Lyme si manifesta inizialmente con dei rash cutanei, che poi si rivelano essere i più banali dei problemi da risolvere, perché la malattia può progredire e cronicizzarsi, causando serissimi danni al sistema nervoso, al cuore e alle articolazioni.

Difficile riprendersi anche emotivamente: “Ce l’ho fatta grazie alla mia analista e anche all’ipnosi, che mi hanno aiutato moltissimo a ritrovare fiducia in me stessa. Ora Pechino Express mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco, ne avevo bisogno”.

Un nuovo punto di partenza insomma, una seconda vita. O, per dirla alla Cabello, “una terapia d’urto”.

(Unioneonline/L)

