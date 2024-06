La luna celebrata in musica da Puccini e dai contemporanei Santoiemma e Beam. È il tema del concerto proposto dalle voci bianche del Lolek Vocal Ensemble, diretto da Barbara Agnello, in apertura della serata di venerdì alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio. Il concerto inserito nel festival del mediterraneo prevede anche l'esibizione del duo formato da Massimo Coco al violino e Andrea Ivaldi al pianoforte. Il programma prevede la Sonata n. 1 op. 13 in la maggiore e la Sonata n. 2 op. 108 in mi minore.

Massimo Coco, violinista, violista e compositore, ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di Renato De Barbieri al Conservatorio “Paganini” di Genova e al Mozarteum di Salisburgo. Coco è stato docente ai Conservatori “Canepa” di Sassari, “Ghedini” di Cuneo e “Paganini” di Genova, e dal 2018 è titolare della cattedra di Violino al Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Suona un violino del 1750 attribuito alla scuola di Mathias Klotz.

Il genovese Andrea Ivaldi ha studiato a Sassari perfezionandosi successivamente a Genova con la pianista Martha Del Vecchio. All’attività pianistica in veste di solista, anche con orchestra, affianca da sempre la musica da camera e la direzione di orchestra. Fin dalla sua fondazione dirige l’Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Sassari, istituzione presso la quale insegna Pianoforte ed è direttore artistico della Scuola Civica di Nuoro.

© Riproduzione riservata