Tre anni fa era uno degli appuntamenti più attesi in città, ma lo spettacolo “Scegli una carta” era saltato. Adesso c'è una nuova data con una nuova occasione per il comico Maurizio Battista che farà il suo debutto a Sassari il 12 marzo al Teatro Comunale col nuovo show “Tutti contro tutti”, unica tappa in Sardegna, organizzata da Insula Events.

Lo spettacolo dell'artista romano è una divertente analisi sociale, compiuta grazie all'attento sguardo sull'umanità, sulla realtà di tutti i giorni. Con spirito partecipe e quella leggerezza che consente di scherzare anche sulla pandemia.

Maurizio Battista ha iniziato la carriera televisiva sulla Rai con “Fantastico” e “Partita Doppia”. E poi ancora il “Dopofestival” del 1997 ad “Assolo” su La7 e la ribalta di Rai Due con “Era Meglio Da Piccoli”. Nel mezzo le serate al Teatro Sistina nella Capitale, lo straordinario successo ottenuto a “Colorado” e “Zelig”, i personal show messi in scena in Rai, il cinema e le esperienze fatte a “Ballando con le Stelle”, a “Striscia la Notizia” e al “Grande Fratello Vip”. E naturalmente tanto teatro, dove utilizza la sua capacità di dialogare col pubblico.

