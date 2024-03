Scordatevi la fanciulla che aspetta cantando o addormentata il suo principe azzurro. In questo spettacolo le ragazze hanno personalità e vanno contro corrente rispetto alla versione spesso maschilista delle fiabe. Non a caso il titolo è "Storie incartate per principesse ribelli". La proposta di Fondazione AIDA di Verona e TODO-Talent Cardboard va in scena domani alle 18 al Teatro Astra di Sassari.

Divertente e leggera, la fiaba-spettacolo affronta con grande fantasia il tema antico e attualissimo della parità di genere. Solitamente i personaggi delle fiabe hanno dei ruoli ben precisi: il principe ha sempre qualche tesoro da trovare o qualche fanciulla da salvare e lei, la Principessa, deve sempre stare zitta e buona ad aspettare il principe che la venga a liberare o a svegliare. Nello spettacolo in scena arriva invece l’Aggiusta fiabe, che ha il potere non solo di aggiustare le fiabe dimenticate e perdute nei vecchi libri rovinati dalla muffa a dai tarli, ma ha pure gli attrezzi per modificarle, come in una scatola di costruzioni, assieme ai ruoli e ai destini dei personaggi. Ed è così che le Principesse delle Fiabe diventano delle “terribili ragazze ribelli” che hanno voglia di prendere in mano la loro vita per guidarla e plasmarla in prima persona. Testo e regia sono di Pino Costalunga. Sul palco: Elisa Lombardi, Idea scenografica: Stefano Zullo, Light designer: Riccardo Carbone.

Lo spettacolo è inserito nella 34^ edizione di Teatro per Ragazzi, la rassegna curata dalla compagnia sassarese La Botte e il cilindro.

