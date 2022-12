Anche Salmo fra i super ospiti di Sanremo 2023. Ad annunciarlo è il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, che ha spiegato come il rapper olbiese sarà presente la prima e l’ultima serata, e dunque il 7 e l’11 febbraio, in collegamento dal palco galleggiante della nave Costa Smeralda.

Una notizia, in realtà, che ha già suscitato polemiche dopo che lo stesso Amadeus aveva promesso che non ci sarebbero stati super ospiti italiani, se non oltre i 70 anni di età. «Preferisco, come è giusto – aveva spiegato Amadeus – celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara».

Ora, invece, l’annuncio a sorpresa della presenza del rapper che è anche tra gli autori di una delle 12 canzoni finaliste a Sanremo Giovani, "Sotto voce" di Shari, la giovane promessa che parteciperà al Festival di Sanremo 2023 direttamente tra i big.

Quella fra Salmo e Shari è ormai una collaborazione consolidata: la cantante è già stata coinvolta dal rapper nel brano "L’angelo caduto" ed è nella scuderia di Salmo nell'etichetta "Lebonski 360°". Non solo. I due sono stati paparazzati questa estate in Sardegna in spiaggia a Olbia.

Amadeus aveva chiamato Salmo come ospite sul palco dell'Ariston già nel 2020, ma allora il rapper aveva declinato. «Non me la sento», aveva spiegato via social. Ora, l’annuncio a sorpresa.

