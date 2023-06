Si allunga il cartellone della rassegna “Notturni contemporanei”, il ciclo di concerti curato dal Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” con il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. La partecipazione della Scuola Civica “Antonietta Chironi” di Nuoro consente di portare a 19 gli appuntamenti, concentrati nei mesi di giugno e luglio.

Confermata anche per questa edizione la formula dei concerti a ingresso gratuito: ogni serata sarà divisa in due parti, con la musica classica affiancata alla musica contemporanea, e con protagonisti le allieve e gli allievi degli istituti musicali che attraverseranno l’isola portando in tournée il loro talento. Novità di quest’anno la collaborazione con la Scuola civica di Nuoro che ospiterà eventi il 5, 12 e 19 luglio, e il trasloco da Sassari ad Alghero dei quattro concerti previsti proprio nel mese di luglio.

Il debutto della rassegna è fissato per lunedì 5 giugno alle 21 nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari con il concerto curato dalla classe di Composizione Musicale Elettroacustica del docente Walter Cianciusi che proporrà esperimenti acusmatici e di videoarte. In programma opere di Gabriele Dal Bò, Luca De Matteis/John Cage, Ivan Fedele/Michela Pilo, Francesco Ponti, Giuseppe Nazar Hussain, Emanuele Sara, Alice Ladu, Deliaurora Cadeddu e JerKo. La seconda parte invece vedrà come protagonista il pianoforte, con la “Polacca” op. 44 di Fryderyk Chopin, due Preludi di Claude Debussy e un brano di Michele Angius eseguiti dal pianista Alberto Stevanato del Conservatorio di Cagliari.

