Dopo i 14 show sold out di marzo nei palazzetti di Firenze e Roma, e le doppiette estive all’Arena della Vittoria di Bari e in Piazza del Plebiscito a Napoli, Renato Zero torna live in Sardegna, dove i fan lo attendono da 26 anni. L’artista porterà la sua musica sul palco della Forte Arena di Santa Margherita di Pula per due spettacoli di AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO: sold out la prima data di venerdì 19 luglio, ci sono ancora biglietti disponibili per sabato 20 luglio.

«Tornare a ricevere amore da questa terra che non mi abbraccia da moltissimi anni sarà un grande momento – ha detto Zero – ho voglia di emozionarmi ed emozionare il mio pubblico che ha saputo aspettarmi con immutata pazienza per così tanto tempo. Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento - anche i tempi lo suggeriscono - di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi».

AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO è l’occasione per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e certificato Disco d’Oro. Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, sarà affiancato on stage da una band composta da: Danilo Madonia- direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli - basso; Lele Melotti - batteria; Bruno Giordana - tastiere e sax; Rosario Jermano - percussioni; Andrea Maddalone - chitarre; Fabrizio Leo - chitarre, e da un coro a 10 voci. Scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, light design di Francesco De Cave e visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).

Dopo i concerti-evento a Santa Margherita di Pula, da settembre prenderà il via il tour autunnale con partenza dall’Unipol Forum di Milano (dove Zero sta preparando una grande festa in tre date per celebrare per la prima volta il compleanno sul palco della città meneghina), per poi toccare i palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e chiudere con la doppietta di Roma.

