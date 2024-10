Sabato 19 ottobre il Festival delle Bellezze, dopo quattro anni, tornerà a Porto Torres, per una serata musicale nella basilica di San Gavino, alle 21. Per l’occasione i coristi, solisti e strumentisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, eseguiranno musiche sacre, sarde, pop e temi tratti da celebri colonne sonore. In programma brani di Mozart, Queen, James Horner, Tazenda e molti altri.

Lo spettacolo Musica per San Gavino II, patrocinato dal Comune di Porto Torres e sostenuto da Regione Sardegna attraverso la L.R. RAS 64/86 bando 2024 CunSonoS e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il brand Salude&Trigu, si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni in onore dei Santi Martiri Turritani. La settima edizione del Festival delle Bellezze – organizzata dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e ideata nel 2018 dal maestro Vincenzo Cossu, che è anche il direttore artistico della rassegna – prosegue il suo viaggio nei luoghi più suggestivi del Nord Sardegna, con l’obiettivo di mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e del patrimonio culturale e architettonico.

Il concerto di sabato prossimo rappresenta la XIV tappa dell’edizione del 2024 del Festival delle Bellezze. L’Insieme Vocale Nova Euphonia è attiva da 14 anni, nata come prima e unica corale in Sardegna specializzata in musica da cinema. La Corale Studentesca Città di Sassari è stata costituita invece 15 anni fa come primo e unico coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna. Sabato a Porto Torres i coristi saranno accompagnati al pianoforte da Walter Masala e Carlo Morittu, alla chitarra da Gabriele Griva, al basso elettrico da Alessandra Daidone, alle percussioni da Gabriele Serra. L’evento sarà condotto da Manuela Muzzu.

