Come annunciato dallo stesso artista con un post sul suo profilo Instagram, Omar Pedrini è stato operato al cuore.

L’intervento, eseguito alla clinica Villa Torri di Bologna, è durato cinque ore ed è riuscito.

Per il cantautore bresciano, ex frontman dei Timoria, è stata necessaria un’operazione a causa di un aneurisma aortico.

“Omar è in terapia intensiva ed è già cosciente", si legge nel messaggio sui social che rassicura i fan.

“La cosa che mi dispiace di più, essendo abituato a onorare i miei impegni, è che dovremo rimandarne qualcuno dei tanti già in programma. Sarebbe stata l’estate della ripartenza e invece resterò un po’ ai box. Ma devo accettare serenamente il mio karma. ‘Un guerriero sa imparare ad amare il suo dolore’ diceva qualcuno”, ha scritto l’artista in un post postato prima dell’intervento in cui ha pubblicato la foto del braccialetto dell’ospedale.

(Unioneonline/F)

