“La valigia dell’attore”, in programma a La Maddalena dal 28 luglio al 1° agosto, compie 18 anni. Un compleanno che l’organizzazione, firmata da Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, ha deciso di festeggiare con i super ospiti Pif, Donatella Finocchiaro e Isabella Ragonese e le celebrazioni per l’attrice Carla Gravina, che compie quest’anno 80 anni, e il regista Ettore Scola, che di anni, nel 2021, ne avrebbe compiuti 90.

A loro è dedicata la serata di apertura alla Fortezza i Colmi, con un omaggio audiovisivo dell’interprete e del regista, seguito dall’introduzione, a cura di Silvia Scola, figlia di Ettore, alla proiezione della copia restaurata del film "La terrazza" (1980).

Quest’anno, ad affiancare il critico Fabio Ferzetti durante le serate, ci sarà Pif, che il 31 luglio mattina presenterà il nuovo libro "Io posso – Due donne sole contro la mafia", mentre la Finocchiaro riceverà la sera il Premio Gian Maria Volonté 2021 prima della proiezione della pluripremiata pellicola "Le sorelle Macaluso" (2020) di Emma Dante.

In cartellone, il 29 luglio, il corto "Souvenir" (2021) del giovane regista maddalenino Alessandro Codina, seguito da "Est – Dittatura Last Minute" (2019), per la regia di Antonio Pisu e introdotto da Jacopo Costantini e Matteo Gatta, vincitori del Premio Biraghi ai Nastri d'Argento 2021, e, il 30, accompagnato dall’attrice Raffaella Lebboroni, il film "Cosa sarà" (2020), scritto e diretto da Francesco Bruni, interpretato da Kim Rossi Stuart e fresco di Nastro D’Argento.

Nelle mattinate del festival si svolgeranno gli incontri con gli ospiti curati da Ferzetti e Fabrizio Deriu: imperdibile l’anteprima, il 1° agosto, de "Il campo magnetico dell’attore", la testimonianza dell’ultima giornata del Valigialab 2015 condotto da Fabrizio Gifuni con la partecipazione di Antonio Medici per la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté e Andrea Miccichè per il Nuovo Imaie.

Infine, la Ragonese: l’attrice siciliana, Premio Volonté 2018, torna in Gallura come tutor del ValigiaLab, il laboratorio gratuito sulle tecniche di recitazione in programma, quest’anno, dal 2 al 9 agosto sull’isola di Caprera.

Ingresso al festival gratuito su prenotazione, a partire dal 15 luglio.

