Conquista Orosei il grande gospel americano di Nate Brown con il suo gruppo One Voice.

Direttamente da Washington il celebre direttore statunitense ha offerto un programma strabiliante aperto dal Coro femminile Urisè di Orosei diretto da Daniela Contu, fiore all’occhiello del panorama polifonico isolano.

Il concerto di Orosei, voluto dalla sindaca Elisa Farris, era la terza tappa del programma di grandi eventi nella Valle del Cedrino organizzato dall’omonima Unione dei Comuni presieduta dal sindaco di Onifai Luca Monne che ha dato il via al cartellone nei giorni scorsi con il grande live dei Tazenda aperto dai Melodias Arkanas di Tonino Pira ed i Tenores Remunnu ‘e Locu di Bitti.

Uno dopo l’altro Nate Brown e il suo coro hanno snocciolato i grandi classici della tradizione afro americana scatenando l’entusiasmo di un pubblico che ha riempito ogni angolo della suggestiva chiesa di San Giacomo.

Nel finale il gruppo americano, che sarà oggi a Irgoli nella chiesa di San Nicola alle ore 19.30, e il coro baroniese si sono uniti in uno spettacolare “Oh Happy Day” che ha suggellato una serata indimenticabile per le centinaia di appassionati che sono arrivati da tutto il territorio per applaudire uno dei grandi protagonisti della musica gospel internazionale.

