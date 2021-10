Mystery Land, il programma di Italia 1 condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, chiude i battenti (almeno per il momento) dopo solo due puntate.

La trasmissione dedicata all’occulto e ai misteri è andata in onda in prima serata il 4 e l’11 ottobre ma non ha avuto i risultati sperati in termini di ascolti. Per la prima puntata solo 782.000 telespettatori pari al 4% di share, per la seconda 581.000 e il 2.8% di share.

Numeri che hanno spinto la rete a prendere una decisione: Mediaset, si legge in una nota, “ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata”.

“Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula”, si legge nel comunicato. Dunque solo una pausa per la trasmissione in vista di un restyling.

Negli ultimi mesi Ramazzotti era stata molto impegnata nella registrazione delle puntate e non aveva nascosto il suo entusiasmo. Nei giorni scorsi poi aveva provato, da buona influencer, a sollecitare i suoi 2,2 milioni di follower a guardare il programma, ma ormai è chiaro che spostare le “masse” dai social alla tv non è impresa così semplice.

(Unioneonline/D)

