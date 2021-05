Kevin Clark, batterista e interprete del celebre film degli anni Duemila “School of Rock”, è morto in un tragico incidente stradale. Aveva 32 anni.

Stando a quanto riportano i media americani, era in bicicletta a Chicago quando un’auto lo ha travolto e ucciso.

"Notizia devastante”, ha scritto Jack Black, protagonista di School of Rock, in un post sui social: "Kevin se n’è andato, troppo presto. Aveva un’anima bellissima. Tantissimi i ricordi, ho il cuore a pezzi. Mando tanto amore alla sua famiglia e a tutta la comunità di School of Rock”.

Amante della musica, Clark aveva recitato solo nel film con Jack Black interpretando il ruolo di Freddy “Spazzy McGee” Jones. Dopo quell’esperienza aveva continuato a suonare la batteria, ultimamente era attivo nella band Jess Bess and the Intentions.

