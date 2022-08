Appuntamento a Porto Cervo con il Meraviglioso Festival, il cartellone di spettacoli, concerti e performance nel quale si alterneranno grandi nomi della disco dance, band di fama internazionale e live performer molto amati dal pubblico.

“Meraviglioso, ma come non ti accorgi, di quanto il mondo sia meraviglioso”. Da questo verso della canzone di Domenico Modugno è nata l’idea di fare della musica il piatto forte della proposta culturale della Promenade du Port, l’insediamento architettonico nato alla fine degli anni 2000 da un’intuizione dell’imprenditore milanese Andrea Brugnoni e che si ispira al progetto originario del fondatore del borgo, Karim Aga Khan: dopo quasi 3 lustri di vita, la Promenade è oggi il punto di riferimento per turisti e consorziati, una nuova Piazzetta di Porto Cervo, tra arte, design e food, inserendosi armonicamente nel contesto grazie al rigido controllo e monitoraggio del Comitato di architettura del Consorzio Costa Smeralda, che dagli anni ’60 è preposto alla tutela delle forme e della bellezza di questo borgo che il mondo invidia alla Sardegna.

L’ideatore del Meraviglioso Festival è Andrea Baccuini, patron del Super G di Courmayer e sempre pronto a nuove sfide.

Tanti appuntamenti fino ai primi di settembre per un pubblico variegato che potrà apprezzare la musica anni ’80 e ’90, le sonorità elettroniche, il repertorio italiano e straniero più gettonato e l’estro di eccezionali “One man show” divenuti celebri grazie al piccolo schermo.

Questa sera, martedì 16, alle 22 nel panoramico spazio della Terrazza del Meraviglioso, da cui si può godere di una vista spettacolare, l’appuntamento sarà con Davide Penna, dj resident del Twiga di Montecarlo dal 2014 e personalità multiforme del panorama musicale italiano ed internazionale.

Nei suoi spettacoli alla consolle passa, come un virtuoso, dalla deep house alla techno, dall’ambient all’etnobeat e alla lounge music, dal pop alla dance commerciale, adattando il fraseggio musicale e il ritmo con occhi sempre rivolti al pubblico del momento.

Spesso spalla del grande Bob Sinclair, Davide Penna, che quasi come un marchio di fabbrica è di Sanremo, città della musica, ha scalato la vetta delle classifiche dei brani più ascoltati nelle discoteche con la sua versione di “If you” di Entourage e anche il remix di Buonasera Signorina ha riscosso un enorme successo in Italia e all’estero.

Un live attesissimo che promette grandi emozioni e tantissima vitalità.

L.P.

© Riproduzione riservata