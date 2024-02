Dalle sale di incisione sarde alla conquista dei palchi d’Europa. King Howl, la giovane e già scafata band cagliaritana, parte a marzo con il tour nel vecchio continente: dieci concerti in giro per i club storici del Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca. Una full immersion in undici giorni, con partenza mercoledì 6 a San Gallo in Svizzera, per far assaggiare heavy blues made in Sardinia agli esigenti palati dei rocker europei.

Un rock vibrante con venature punk e psichedeliche quello dei King Howl, come dal nuovo album Homecoming da cui è tratto il recentissimo videoclip Tempted, per la regia di Domenico Montixi, che supporterà visivamente la tournée europea.

Videoclip che ha già totalizzato un migliaio di visualizzazioni sul canale YouTube dell'etichetta Electric Valley Records di Ossi, che ha prodotto il disco. L’anteprima è uscita lo scorso 22 febbraio sul prestigioso magazine tedesco "Deaf Forever".

Un avvincente clip, quasi una «miniatura di cinema vintage, vuole riassumere l'atmosfera dei combattimenti dei film ninja degli anni '80», precisa il quartetto. L’ambientazione sarda che fa da sfondo al video: chiese storiche, antiche vestigia e il penetrante bosco che ospita un combattimento ninja, dove si scontrano le forze del bene e del male nella battaglia finale. In Tempted «la dicotomia tra il bene e il male è portata all'estremo con ironia e un tocco di grottesco», aggiungono.

L’occasione del tour europeo è ghiotta per promuovere l’intero album Homecoming, uscito l’estate scorsa: manco a dirlo un viaggio on the road nella fosca ed inebriante America, alla scoperta della vita elettrizzante fuori dalla contea statunitense.

La formazione Diego Pani voce e armonica, Marco Antagonista alla chitarra, Alessando Cau al basso e Paolo Succu alla batteria.

Le date del tour

6 marzo – St. Gallen, Svizzera, Rümpeltum

7 marzo –Vienna, Coco Bar

8 marzo – Bilina, Cechia, Moskva

9 marzo – Asendorf, Germania, Kulturhaus B.O.

10 marzo – Berlino, Blo-Ateliers

12 marzo – Aachen, Germania - Lolaparoli

13 marzo – Liège, Belgio, Péniche Légia

14 marzo – Cologne, Germania, Stereo Wonderland

15 marzo – Fresselines, Francia, La P’art-Queterie

16 marzo – Ins, Svizzera, Schüxenhaus

