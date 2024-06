Poche serie al pari di “The Bear” hanno saputo entusiasmare il pubblico come avvenuto negli ultimi due anni di televisione. Lo show ideato da Christopher Storer disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ ha ricevuto un’accoglienza a dir poco plateale, tra i premi conseguiti alle scorse edizioni dei Golden Globe e degli Emmy Awards - fra cui quello come miglior attore protagonista in una serie commedia a Jeremy Allen White - e l’effetto calamita su coloro che, oltre all’attrazione che vanta il mondo della cucina stellata, non possono fare a meno di una trama ad alto contenuto emotivo contornata da personaggi assolutamente irresistibili.

Tra le innumerevoli difficoltà che portano lo chef italoamericano Carmine Berzatto a realizzare il sogno di un locale tutto suo, gestito insieme a un team di improbabili e affezionati collaboratori, torna a farsi strada un passato invadente che ha segnato in maniera profonda il suo vissuto, condizionandone il modo di pensare, agire e relazionarsi con gli altri. Ad aver lasciato il pubblico del tutto stupefatto, è stata anche la comparsa di alcune special guest negli episodi della seconda stagione. Oltre allo straordinario Bob Odenkirk - il Saul Goodman conosciuto in “Breaking Bad” - ha preso parte in due puntate l’attrice premiata agli Oscar Jamie Lee Curtis nel ruolo della madre di Carmy, con un’interpretazione degna della più intensa e coinvolgente performance hollywoodiana.

Prima che la seconda stagione facesse il suo debutto, Curtis ha mantenuto il più assoluto riserbo sul suo ingaggio, per non tradire in alcun modo l’effetto sorpresa: «Nessuno di noi ha detto una parola a nessuno, né alle nostre famiglie, né ai nostri amici, a nessuno. Hanno cambiato il nome sugli autobus, sui furgoni, sui fogli non c'erano i nostri nomi. Siamo andati a Chicago. Non c'era alcun collegamento con lo show. Non c'era la parola Bear da nessuna parte. Ho alloggiato in un hotel, l'hotel non sapeva chi pagasse la mia stanza. È stato un segreto fino al giorno del lancio».

Vista la reazione entusiastica succeduta alla scoperta del suo coinvolgimento, l’attrice afferma con un po’ di sano autocompiacimento: «Sono un'arma di promozione di massa, qualcuno che è davvero bravo a far girare la voce». La puntata “Fishies” ha permesso all’attrice di prendere parte attiva al passato tumultuoso della famiglia Berzatto, ove insieme agli altri componenti si attraversano i differenti rapporti in un clima di amore e conflitto reciproco. Sul profilo personale di Instagram, Curtis definì il ruolo al momento dell’uscita “Il migliore della sua vita”, e al suo commento aggiunse: «Non c'è persona al mondo che non possa capire cosa si prova a stare vicino a qualcuno come Donna Berzatto. Io ho sicuramente le mie esperienze».

Per ciò che concerne invece l’esperienza sul set, si sarebbe trattato di un lavoro molto preciso e ben scandito nel tempo, che ha visto l’interprete impegnata per quattro giorni senza potenziali distrazioni: «Mi è stato chiesto di venire, è stato bellissimo. Mi sono presentata, ho fatto il lavoro, sono tornata nella mia stanza d'albergo, sono andata a letto e così via. Sono rimasta lì solo quattro giorni e poi sono tornata a Los Angeles. Ero seduta sull'aereo e pensavo: wow, è stato intenso».

Sempre più impazienti per l’avvento della terza stagione, attesa con la premiére su FX a partire dal 27 giugno, abbiamo finalmente potuto trarre le prime anticipazioni dai trailer ufficiali usciti lo scorso maggio. Come riferito dall’emittente televisiva, ancora una volta lo chef Berzatto sarà alle prese col tentativo di lanciare il ristorante verso i più alti standard di eccellenza e raffinatezza, tra la ricerca instancabile nell’arte della cucina e le intricate situazioni coi suoi assistenti, che ancora una volta godranno dell’interpretazione di Ayo Edebiri per l’aiuto chef Sydney Adamu e di Ebon Moss-Bachrach per il cugino Richard "Richie" Jerimovich. In attesa di scoprire la data di debutto anche nel nostro Paese, rimandiamo in attesa di tutte le prossime informazioni.

