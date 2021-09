Altri prestigiosi riconoscimenti per il regista sassarese Alfredo Moreno e il suo corto horror "Resurrection", già vincitore nella sua categoria al festival di Los Angeles 2020.

Ora per la sua pellicola, dopo la vittoria al Festival di Istanbul di ieri, arriva oggi il prestigioso trionfo al Festival di Parigi, sempre nella sezione corto horror. La notizia parigina è di qualche ora fa ed è stata comunicata dalla giuria direttamente allo stesso regista sassarese.

A contendere lo scettro del miglior corto horror erano arrivate in nomination altre 3 opere, scelte tra centinaia provenienti da tutto il mondo.

"Devo essere sincero, dopo Istanbul in fondo me l'aspettavo - afferma Alfredo Moreno, 46 anni - Ma ora che c'è l'ufficializzazione della vittoria sono davvero al settimo cielo".

Il corto "Resurrection”, della durata di 27 minuti, è stato girato a Sassari. Particolarmente d'effetto le immagini di villa Pozzo e dell'ex orfanotrofio, che testimoniano il grande talento del regista sassarese, già autore di altri corti horror di successo. Per Moreno il prossimo impegno sarà questo autunno in Scozia, in un'altra pellicola da brividi, dalla trama per ora top secret.

