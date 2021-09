Anteprima l'11 novembre a Cagliari (ore 21, auditorium del conservatorio “G.P. da Palestrina”) per “Luigi”, spettacolo dedicato a Gigi Riva e che arriva quattro giorni dopo il suo 77esimo compleanno.

Come spiega l'autore, Giorgio Pitzianti, il progetto nasce da un'esigenza creativa e personale: capire cosa c'è dietro lo sguardo dell’indimenticabile Rombo di Tuono.

"Proponiamo un approccio nuovo - sottolinea Pitzianti - c'è tanto materiale in giro su Riva, ma la nostra sarà una proposta inedita".

Non certo casuale la data scelta per l'anteprima dell'opera, l'11 novembre, quindi 11/11, per riportare alla memoria quel numero che, sulle spalle di Riva, ha fatto sognare intere generazioni dagli anni settanta a oggi.

La famiglia del bomber ha rilasciato la liberatoria. "Ha intuito che cosa vogliamo fare, ma lo vedrà durante lo spettacolo - chiarisce l'autore - La presenza del calciatore? Vedremo, viviamo alla giornata".

LO SPETTACOLO – Svelati alcuni nuovi dettagli: sarà un'opera in sei atti che mischia musica, con composizioni originali, teatro con il recitato di Luca Ward e luci. Spazio anche alla vita privata del grande campione, con i lutti e il collegio dell'adolescenza, i successi degli anni Sessanta-Settanta, la sua ascesa come "mito", ma anche le passeggiate spesso solitarie nella sua Cagliari. Con lui comunque sempre pronto a scambiare due chiacchiere e a posare per le foto anche con sconosciuti.

Durante la conferenza stampa di presentazione è emerso un altro aneddoto: con Riva al massimo livello di fama che, appena dimesso dall'ospedale, torna in corsia qualche giorno dopo per regalare a un bambino ricoverato con lui una divisa del Cagliari.

"L'intento dell'opera - precisa Pitzianti - è quello di creare un dialogo intimo tra lo spettatore e Luigi, seguendo l'intuizione che mi ha portato a sperimentarlo personalmente tanto da rimanerne coinvolto. La vera sfida che voglio accendere è proprio quella di intraprendere questo viaggio come se in sala ci fossero solamente Luigi e il singolo spettatore, seppure con centinaia di persone presenti".

“Luigi” sarà allestito anche al Teatro Lirico di Cagliari nel 2022, per accogliere un pubblico ancora più numeroso rispetto a quello del conservatorio.

