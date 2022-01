L’attore e doppiatore Luca Ward torna a parlare della malattia della figlia Luna.

La ragazzina, nata nel 2007 dall’amore con l’attrice che ha sposato nel 2013, Giada Desideri, soffre della sindrome di Marfan, una patologia che colpisce il tessuto connettivo e provoca alterazioni cardiache, polmonari e ossee.

“Quando ci hanno detto della malattia ci siamo sentiti colpevoli… – ha raccontato a ‘Oggi è un altro giorno’ su RaiUno -. Abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto ‘perché proprio a me’, sono cose che capitano. All’inizio pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile”.

Hanno capito che qualcosa non andava perché avevano notato che “aveva il bacino asimmetrico”. “Da genitori ci siamo insospettiti e abbiamo fatto un anno e mezzo di ricerche, per poi arrivare a questa sentenza micidiale”, ha spiegato.

"Quando un figlio nasce con una patologia ti senti responsabile – aveva detto tempo fa a ‘Verissimo’ -. Per me è stata una mazzata, non riuscivo a metabolizzare questa cosa. Mia moglie invece è stata fortissima. Appena l’ha saputo lei ha immediatamente capito la gravità ed è stata lei a prendere in mano la situazione, è stata lei il capofamiglia… Ha scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi totalmente ai figli e lei aveva studiato tantissimo, è un'attrice fantastica. Non so se avrei avuto il coraggio di fare la stessa scelta. E devo dire che è stata la scelta giusta".

Ward è padre anche di Lupo, gemello di Luna, e di Guendalina, nata dal suo precedente matrimonio con la doppiatrice Claudia Razzi.

(Unioneonline/D)

