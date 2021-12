Un riconoscimento significativo per la terza opera di Bonifacio Angius: “I Giganti” ha vinto il premio “Elio Petri” assegnato durante la XX edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme.

L'artista sassarese ha commentato: “Solo a pensare che al mio lavoro venga dedicato un premio intitolato a Petri mi fa tremare le gambe. È un autore gigantesco, padre di un cinema che nessuno avrebbe il coraggio di mettere in scena oggi. Io nel mio piccolo, per amore del maestro, ci provo ancora”.

Il Premio, organizzato dall’Associazione Porretta Cinema, per il terzo anno va ai film che si sono distinti per le tematiche di denuncia sociale e politica.

L'anno scorso il Premio Petri è andato a “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti a pari merito con “Hammamet” di Gianni Amelio, e nella prima edizione (2019) il vincitore è stato Marco Bellocchio con “Il traditore”.

La bacheca de “I Giganti” contiene già i due Premi vinti al festival francese di Annecy: miglior regia e Giuria giovani. Inoltre il film è stato selezionato qualche mese fa per il Festival di Locarno ed è stato tra le pellicole in corsa per rappresentare l'Italia alla selezione per l'Oscar al miglior film straniero.

