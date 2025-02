Sembra proprio che per il tanto atteso ritorno de “I Fantastici Quattro” i Marvel Studios stiano giocandosi il tutto per tutto. Dopo gli esiti non del tutto convincenti degli adattamenti firmati 20th Century Fox, il colosso dei cinecomics ha deciso di rinnovare da cima a fondo il franchise dei supereroi in calzamaglia azzurra, dimenticando i precedenti trascorsi e introducendo il filone narrativo all’interno dell’universo cross-mediale Marvel Cinematic Universe. Dopo l’anteprima video svoltasi a porte chiuse durante l’ultimo San Diego Comic-Con, finalmente i fan hanno potuto godere di un assaggio del film col primo trailer ufficiale rilasciato martedì 4 febbraio. In appena ventiquattro ore, le visualizzazioni hanno raggiunto cifre da capogiro: grazie alla distribuzione in contemporanea su varie piattaforme multimediali, il video è stato visto più di 202 milioni di volte, collocandosi non troppo distante dai risultati di “Deadpool & Wolverine” (365 milioni) e “Spiderman - No Way Home” (355 milioni).

Va segnalato nello specifico che per “I Fantastici Quattro - Gli inizi” il riscontro è particolarmente positivo, considerato che non si tratta di un sequel diversamente dagli altri titoli indicati. Stando a quanto riportato da Deadline, ad aver giovato alla campagna promozionale è stata anche la scelta d’includere TikTok tra le piattaforme selezionate per il reveal. Su YouTube inoltre, il film si colloca attualmente in cima nella classifica dei contenuti di tendenza, e vanta il miglior risultato mai raggiunto nel livestream del canale Marvel. Ad aver particolarmente incuriosito è stata la scelta di un look ed un’ambientazione retrò per questo ambizioso reboot. La storia infatti si svolgerà in un universo alternativo ambientato negli anni sessanta, dove ripercorreremo dal principio gli eventi che hanno portato i quattro scienziati ad assumere i loro straordinari poteri. In un legame affettivo saldo come quello di una famiglia, il quartetto si troverà a gestire la pericolosa avanzata di Silver Surfer e del perfido Galactus allo scopo di divorare il Pianeta Terra e le persone che lo abitano. Col ritorno alla regia di Matt Shakman, cha abbiamo già apprezzato nella convincente serie televisiva “WandaVision”, “I Fantastici Quattro - Gli inizi” vanterà un cast di tutto rispetto: oltre ai ben noti Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby e Joseph Quinn - rispettivamente Reed Richards/Mr Fantastic, Ben Grimm/La Cosa, Sue Storm/la Donna Invisibile e Johnny Storm/la Torcia Umana - troveremo Julia Garner nei panni di Silver Surfer, Ralph Inecon in quelli di Galactus, e John Malkovich in qualli ancora misteriosi di Paul Walter Hauser.

Proprio sul personaggio interpretato da quest’ultimo, che vediamo apparire brevemente con un aspetto trasandato a base di barba incolta e capelli bianchi, si stanno attualmente scatenando le teorie dei fan. Tra le ipotesi più papabili avvalorate anche da Variety, c’è quella secondo cui Malkovich impersonerà Ivan Kragoff, il supercattivo meglio noto come Fantasma Rosso. Se le speculazioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe di uno scienziato che ha riprodotto in laboratorio lo stesso incidente aerospaziale accaduto ai quattro supereroi, permettendogli di ottenere il super potere della smaterializzazione. Basandosi invece sulle fonti di Screen Rant, potrebbe trattarsi dell’Uomo Talpa, ossia il primo antagonista che il quartetto si troverà a fronteggiare; benché il suo aspetto appaia molto diverso da quello conosciuto nei fumetti. In questo caso, si tratta di un ex scienziato nucleare ripudiato dai suoi colleghi per aver sostenuto la teoria della Terra Cava. Ma durante le sue ricerche, scoprirà un luogo sotterraneo che rinominerà Subterranea, divenendone il sovrano e traendone le risorse utili a contrastare i suoi avversari. Una possibilità ancor più accreditata è che Malkovich abbia interpretato Nathaniel Richards, padre di Reed Richards. Il personaggio ha la capacità di viaggiare nel tempo, e per fronteggiare le varie compie di se stesso che tentano di ucciderlo si troverà costretto ad allontanarsi da suo figlio. In questo caso, la teoria potrebbe rivelarsi veritiera poiché andrebbe a coincidere con l’espediente narrativo del multiverso, che anche stavolta tornerà a ricoprire un ruolo centrale all’interno delle vicende. Per scoprire tutta la verità, non rimane altro che attendere l’uscita del film fissata in Italia al 23 luglio; senza escludere nel frattempo che qualcos’altro di nuovo possa venire a galla.

© Riproduzione riservata