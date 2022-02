Francesco Facchinetti, in casa in isolamento perché positivo al Covid, racconta due curiosi aneddoti che risalgono a quando faceva l’inviato per “L’Isola dei famosi”.

Primo episodio, siamo in Honduras: “All'epoca, era il 2006, l’Honduras era un Paese molto violento, non so adesso, ma all'epoca era violentissimo - ha raccontato Facchinetti - . Noi eravamo vicino a una città che si chiama La Ceiba, dove non potevi girare da solo, perché c’erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e l'altra Diciotto e andavano in giro proprio con i fucili a rapinare, sparare e ammazzare la gente. Questa gang, i Diciotto, i suoi componenti avevano un 18 tatuato sulla pancia e io ho un otto molto grande tatuato sulla pancia. Mentre ero in spiaggia, che camminavo, a un certo punto dei poliziotti mi hanno visto e hanno visto il tatuaggio, così hanno pensato che fossi un killer di questa banda ‘18’ e mi hanno portato al commissariato. Poi dopo un po’ quelli dell’Isola dei Famosi sono venuti a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione e mi hanno liberato”.

A Managua, capitale del Nicaragua, gliene è capitata un’altra: “Sono nella capitale del Nicaragua, dove aspetto un piccolo aereo per arrivare su un’isola che era l'Isola dei Famosi. L’aereo è in ritardo, io aspetto, poi mi rompo, esco e mi metto seduto su un muretto, ci sono delle persone che mi guardano, ma non ci faccio caso. Dopo un’oretta questi vengono da me, erano dei poliziotti in borghese e mi chiedono di dove sono. Io gli dico di essere italiano, loro mi chiedono di dove e io dico di Bergamo. Appena dico Bergamo, diventano tutti seri, mi portano in uno stanzino e mi fanno il terzo grado”.

Gli spiegano che “uno dei più grandi narcotrafficanti europei è bergamasco” e gli impongono di aprire le valigie. Ma poiché non lo lasciano andare “gli dico che sono un cantante e che ho fatto un pezzo con Pavarotti. Loro non ci credono, così siamo andati su YouTube e abbiamo trovato il pezzo ‘Ti adoro - DJ Francesco feat. Pavarotti’ e così alla fine mi hanno creduto e mai hanno rilasciato. Grazie maestro, mi hai salvato. Succedono tutte a me…”.

