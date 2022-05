Dopo la denuncia e le rivelazioni al settimanale “Chi”, arriva anche la foto choc. Francesca De Andrè mostra il volto tumefatto sul suo profilo Instagram, una foto scattata un mese fa in ospedale che testimonia le violenze che la nipote di Faber ha subito da parte dell’ex compagno.

“Mostra solo una piccolissima parte di come erano le mie condizioni. Appena successo mi sono vergognata, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. Adesso non mi vergogno più e urlo al mondo: nessuno si permetta di addossare le colpe a chi è stata vittima di tali violenze”, scrive la figlia di Cristiano De Andrè.

Che poi invita a denunciare: “Le accuse che fate sono incisive sulla paura di non essere creduta e quindi di reagire e denunciare, uscendo da determinati meccanismi in cui si rischia troppo facilmente la vita”.

“Ogni oggetto a portata di mano – aveva raccontato a ‘Chi’ – era utile per colpirmi. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta ad ogni tipo di umuliazione, che avveniva sempre in due fasi: prima a parole, poi fisica. Ma lo amavo”.

Il compagno aveva già altre denunce a suo carico, anche questo è tra i motivi che hanno spinto la De Andrè a denunciarlo.

