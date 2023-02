Da domani 7 febbraio in edicola con l’Unione Sarda, nelle pagine dello Spettacolo, in omaggio per i lettori una pagella compilabile dedicata al Festival di Sanremo.

Una scheda al giorno, diversa per ogni serata della kermesse musicale più amata d’Italia, per votare i cantanti in gara e i loro look. Gli appassionati potranno fingersi giudici per una sera e stilare la propria classifica personale, in attesa di quella ufficiale. Ad accompagnare la settimana sanremese arriva anche Sanremo Sofà, la trasmissione che Radiolina dedica ai protagonisti e alle curiosità del palco dell’Ariston.

L’appuntamento on air è dall’8 al 12 febbraio, dalle 16.30 alle 17, con Enzo Asuni, Luca Carcassi e Luigi Mameli, direttamente da Sanremo. In studio anche i commenti di Valentina Caruso, Paola Pilia, Luca Neri, Luna Melis e tanti altri ospiti tutti da scoprire. In collegamento telefonico invece, ogni giorno, Le Perle di Pinna. Tutti insieme commenteranno le esibizioni della sera prima e leggeranno le pagelle dei lettori che potranno mandare le schede compilate, giorno per giorno, al 3408715015 (whatsapp e telegram). I più social potranno anche condividerle su Instagram, taggando il profilo della radio. I più fortunati riceveranno un mese di abbonamento a L’Unione Sarda in omaggio.

