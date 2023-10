Giunta alla sua diciottesima edizione, riparte la Festa del Cinema di Roma pronta a svolgersi come di consueto presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 18 al 29 ottobre, promettendo anche per quest’anno una vasta serie di appuntamenti ai quali i veri amanti del cinema non potranno sottrarsi.

Nel favorire particolare prestigio a questa ricorrenza si pongono in prima linea le masterclass, programmate insieme ad ospiti d’eccezione come Shigeru Umebayashi e Isabella Rossellini, entrambi insigniti del Premio alla Carriera.

Più nello specifico, il compositore giapponese - autore di colonne sonore per capolavori come “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai e “A Single Man” di Tom Ford - discuterà insieme al pubblico di molte delle esperienze accumulate negli anni, portandolo a divenire uno degli autori musicali più rappresentativi del cinema contemporaneo.

L’attrice italiana di consolidata fama internazionale si rivolgerà invece ai presenti condividendo alcuni dei ricordi più significativi vissuti sul set insieme a mostri sacri come David Lynch e Robert Zemeckis, che nel corso di una lunga e onorata carriera han contribuito nel definire il suo percorso artistico multiforme e non convenzionale.

Altre novità pensate per l’occasione vedranno coinvolti in prima linea i registi Michel Gondry e Jonathan Glazer: il director francese dallo stile visuale fortemente riconoscibile è conosciuto in particolare per l’eccezionale “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” - premiato con l’Oscar nel 2005 per la miglior sceneggiatura - e verrà omaggiato nel corso del tempo dedicatogli con la proiezione del suo più recente lavoro “Le Livre des solutions” e con l’anteprima mondiale del documentario di François Nemeta “In Bed With Gondry”.

Il filmaker britannico viene ricordato invece per i suoi esordi nel mondo della musica - firmando i videoclip di band come i Massive Attack, i Radiohead e i Jamiroquai - e per titoli usciti sul grande schermo come “Birth - Io sono Sean” e “Under the Skin”. Sarà possibile incontrarlo durante la presentazione del suo ultimo film “The Zone of Interest”, vincitore del gran premio speciale della giuria alla scorsa edizione del Festival di Cannes.

Per ciò che riguarda i cineasti che han portato fama e consenso al nostro paese, verranno accolti nel corso dei rispettivi incontri Giuseppe Tornatore e Gianfranco Rosi: il regista siciliano - premiato agli Oscar nel 1990 per “Nuovo Cinema Paradiso” - presenterà la serie mai andata in onda “Il Camorrista - La serie”, girata contestualmente insieme al suo film d’esordio dell’86 e restaurata in una nuova versione a cura di Titanus Production e RTI - Mediaset, con la distribuzione di Minerva Pictures.

Il documentarista nativo di Asmara - premiato con L’Orso d’Oro a Berlino per “Fuocoammare” e candidato agli Oscar per il miglior documentario - presenzierà fra gli ascoltatori raccontando dei primi passi compiuti con la cinepresa durante la realizzazione di “Boatman” - film del 1993 d’ispirazione dantesca che vede il barcaiolo Gopal, una sorta di moderno Caronte, muoversi sulle rive del Gange - per celebrare il suo trentennale e in memoria del successo riscosso anche in contesti internazionali come il Sundance e il Toronto Film Festival.

Come se non bastasse, la sezione “Paso Doble” - che immancabilmente dispone il confronto fra due invitati in un appassionato scambio - vedrà protagoniste di questa edizione la regista e la co-sceneggiatrice Emma Dante ed Elena Stancanelli, chiamate a discutere del loro ultimo progetto presentato fra le proiezioni speciali dal titolo “Misericordia”. Un secondo appuntamento consisterà invece nel faccia a faccia tra Lisandro Alonso - regista argentino autore di “Eureka”, presentato all’edizione di quest’anno del Festival di Cannes - e Alessio Rigo De Righi, candidato al David di Donatello come miglior regista esordiente per “Re Granchio”.

Per tutte le restanti informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.romacinemafest.it.

