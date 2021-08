Grande sorpresa a Cagliari: la superstar del rap italiano Fedez è giunta in città per registrare due brani del nuovo disco.

Con una storia su Instagram lo stesso Fedez ha annunciato la destinazione e la missione, poi a fine giornata la foto di rito. L’appuntamento era al Solid Twin Studio, zona piazza del Carmine, dove lo attendevano due artisti sardi che già in passato avevano amabilmente con lui collaborato, Andrea Piraz (45 anni) e Roberto Macis (31 anni). Con lui anche l’inseparabile Dargen D’Amico (Jacopo D’Amico, 41 anni), rapper, cantautore, produttore discografico e dj di talento. Il quartetto ha lavorato sodo fino al tramonto, senza concedersi un minuto di pausa.

Intorno alle 20, il rapper ha testimoniato il suo viaggio di ritorno nella sua magnifica villa che lo accoglie a Porto Cervo attraverso diverse storie su Instagram e l’annuncio: “Si torna a casa con due tracce fresche fresche made in Sardinia”.

Una bella vetrina per i professionisti cagliaritani (disponibili a mettersi a lavorare nella settimana caldissima che anticipa Ferragosto) ma in genere per la scena sarda che da anni ormai si sta distinguendo per la sua serietà e abilità in ambito musicale.

Il tutto mentre Chiara Ferragni si trovava a Caprera, a Cala Garibaldi, in barca in compagnia degli amici più stretti. Affascinati e incuriositi dalle bellezze della zona e da un vecchio resort dimesso sul quale ha chiesto informazione proprio ai follower su Instagram.

