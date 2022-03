Elodie lancia il video (diretto da The Morelli Brothers con le coreografie dell’ex collega di “Amici” Gabriele Esposito) del nuovo singolo “Bagno di mezzanotte” (firmato da Elisa con la produzione di Marz e Zef), e viene inondata di commenti sessisti e fuori luogo per il look con cui si esibisce. E a lei non resta che rispondere, in particolare a un articolo di Dagospia che la definisce “panterona smandrappona”.

“Non mi sento offesa – ha detto sui social -. Io sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista tanti anni, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori”.

Anzi, “io sono una smandrappa orgogliosa, ma mi spiace quando la libertà femminile mette in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All'estero è normale. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent'anni fa: è normale. Non c'è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi”. "E comunque – conclude – non si scrivono certe cose. E’ proprio da vili”.

Il ricavato del singolo sarà devoluto ai progetti di Save The Children in Ucraina per fornire ai bambini colpiti dalla guerra tutto l’occorrente per sopravvivere, oltre che il necessario supporto psicologico.

“Moltissimi bambini, tanti dei quali piccolissimi, stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro – ha aggiunto Elodie –. La guerra, con tutto quello che porta con sé, lascerà un segno indelebile nelle loro vite. Rimanere inermi è impossibile”.

