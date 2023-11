«Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas». Eleonora Giorgi ha lasciato senza parole il pubblico di “Pomeriggio Cinque”. Ospite del programma tv, ha spiegato di dover affrontare la chemio e un intervento.

Una notizia che l’attrice e regista, 70 anni, non ha voluto tenere per sé ma, ha detto, il suo desiderio era quello di condividerla: «Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta».

Eleonora Giorgi ha due figli: Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

