Il mondo dello spettacolo italiano in lutto per la morte del cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore. L’artista aveva 63 anni. Nel 2021 era stato colpito da un’emorragia cerebrale, dalla quale non si era mai ripreso del tutto. A dare il triste annuncio la moglie Flavia D’Alessio.

Quelli della malattia sono stati i «mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora», scrive D’Alessio.

La famiglia inizialmente aveva pensato a una cerimonia privata «ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io», conclude la donna.

I funerali saranno celebrati domani alle 12.30 nella Basilica di San Ciro a Portici. Il “cantattore” (così si definiva lui) ha raggiunto il successo nazionale nel 1995, con il suo album “Azz”. La sua carriera nel mondo dello spettacolo però conta ben 17 album.

(Unioneonline/v.f.)

