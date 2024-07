Dopo aver fatto impazzire il pubblico televisivo coi suoi contenuti ad altissima tensione, “Dexter” è pronta a tornare in onda con una serie prequel che promette di approfondire le vicende del controverso e atipico serial killer Dexter Morgan, dalla scoperta della sua propensione all’omicidio ai primi passi nel mondo della polizia scientifica.

Sulla scia di un successo che ha dato il via a ben otto stagioni per l’emittente televisiva Showtime, la serie trae ispirazione dal romanzo “La mano sinistra di Dio” di Jeff Lindsay, per assumere dopo i primi dodici episodi una direzione narrativa autonoma.

Da un’accoglienza di pubblico e critica che ancora oggi fanno eco tra le varie proposte dei competitor è nata la miniserie “Dexter: New Blood”, uscita nel 2021 sempre in compagnia dell’immancabile Michael C. Hall, per riprendere quanto lasciato in sospeso dieci anni dopo i fatti accaduti nell’episodio conclusivo dell’ultima stagione. Con grande sorpresa, a seguito di un annuncio giunto lo scorso febbraio, Paramount + e Showtime hanno scoperto le carte su “Dexter: Original Sin”, una miniserie in dieci episodi ambientata nel 1991, quindici anni prima degli eventi conosciuti nello show principale.

Per il ruolo del giovane Dexter è stato scelto Patrick Gibson, già apprezzato nelle serie Netflix “Tenebre e ossa” e “The OA”, come nei film “Tolkien”, “Good Girl Jane” e “Property of the State”.

Tra i nuovi interpreti troveremo anche Christian Slater e Molly Brown, rispettivamente nei panni del padre adottivo Harry Morgan e della sorella Debra Morgan.

Dalla sinossi ufficiale possiamo trarre le prime informazioni sulla trama e i personaggi: “Seguiremo Dexter (Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami”.

Le riprese cominciate lo scorso maggio hanno svelato la presenza nel cast di James Martinez e Christina Milian, che andranno ad aggiungersi ad Alex Shimizu e Reno Wilson per interpretare i quattro principali agenti di polizia nel Dipartimento di Miami.

Più nel dettaglio: Martinez sarà il detective emergente della omicidi Angel Batista, la Milian sarà la prima donna detective della omicidi Maria LaGuerta, Shimizu sarà l’analista forense Vince Masuka e infine Wilson reciterà la parte di Bobby Watt, partner e confidente di Harry.

Per la gioia dei telespettatori di lunga data, lo scorso mese si è aggiunta al cast la star degli anni novanta Sarah Michelle Gellar - nota soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri” - che interpreterà Tanya Martin, il boss di Dexter presso la centrale di polizia. Sul suo coinvolgimento, Nina Diaz, presidente dei contenuti e chief creative officer di Showtime/MTV Entertainment Studios e Paramount Media Networks, ha rilasciato il seguente comunicato: “Sarah Michelle Gellar è un'icona della cultura pop che completa perfettamente il nostro cast di prim'ordine che comprende, tra gli altri, Christian Slater e Patrick Dempsey. Siamo entusiasti del suo ritorno nella famiglia Showtime/MTV Entertainment Studios e della sua partecipazione alla storia delle origini del franchise di Dexter”.

Con le riprese attualmente in corso a Miami, la guida del progetto è sempre ad opera dello showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, anche responsabile dei contenuti nella serie originale.

Finalmente, pochi giorni fa abbiamo potuto assistere alle prime foto sul set, ritraendo Gibson nelle vesti dell’apprendista killer insieme a Christian Slater e accanto ad una delle sue vittime. Da quanto trapelato al momento, l’atmosfera e le sensazioni dello show originale paiono mantenute intatte. Vedremo in attesa di informazioni più corpose se “Dexter: Original Sin” saprà render giustizia al nome che porta.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata