Una delle più influenti, eccentriche e trascinanti icone della musica di tutti i tempi, ma anche del costume e della cultura di massa, sta per tornare al cinema con la proiezione del concerto che, più di tutti gli altri, è rimasto impresso nel cuore degli storici ascoltatori.

Ergendosi sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra pronto a “uccidere” il suo alter ego “Ziggy Stardust”, consegnato alla storia del rock nel frastuono di 5000 fan in visibilio, per celebrare i 50 anni da quel giorno memorabile dal 3 al 5 luglio tornerà disponibile al cinema lo show di David Bowie conosciuto come “Ziggy Stardust & The Spiders from Mars”, in una versione completamente restaurata per occasione. Su nexodigital.it è disponibile l’elenco sale ove sarà possibile godere della proiezione.

Quella notte leggendaria dell’ormai lontano 1973 fu immortalata dal regista D.A. Pennebaker, famoso per aver valorizzato sul piano visivo le opere musicali di artisti contemporanei come Bob Dylan, Jimi Hendrix, i Depeche Mode e ovviamente lo stesso Bowie.

Girato in 16 mm, il cineasta filmò sul palco e nel backstage il carismatico frontman e il suo gruppo di Spiders from Mars nella fase finale dell’Aladdin Sane Tour, con la presenza di alcune special guest non di poco conto: troveremo ad esempio Ringo Starr, intrattenutosi in un momento delle riprese per concedersi una chiacchierata. Rimasto impressionato dal sound totalmente innovativo del cantante, Pennebaker si diede anima e corpo nella realizzazione del film. Alcuni momenti all’interno dei camerini son poi divenuti vero e proprio materiale documentale, come quando Bowie si sottoponeva al trucco di Pierre la Roche o nei frenetici cambi di costume.

Per la prima volta sul grande schermo in 4K e audio 5.1, questo evento imperdibile consentirà ai fan di riscoprire le stesse magiche vibrazioni dell’epoca e di scoprire per la prima volta la scaletta intera eseguita durante lo show. Non mancheranno all’appello anche la sensazionale performance del chitarrista Jeff Beck e l’esecuzione live di The Jean Genie, assente nella versione originale.

Il personaggio di Ziggy Stardust nacque giusto un’anno prima della suddetta esibizione live, con l’uscita del sensazionale concept album dal titolo “The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders from Mars”. Qui il protagonista Ziggy, emblema della rock star, ripercorre fra una traccia e l’altra la parabola della vita di una celebrità, celando al suo interno le incrinature e le fragilità in cui ciascun artista si riconosce.

La distribuzione di Ziggy Stardust & The Spiders from Mars nei cinema italiani è a cura di Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay, MYMovies.it e in partnership con Warner Music Italy. L'evento e le proiezioni internazionali sono invece rese possibili grazie alla società di produzione multimediale Echo Velvet e da The Makers Of per conto di RZO Music, David Bowie Estate e Warner Music.

