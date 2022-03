Cosa ci aspetta oggi, 8 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non lasciate perdere l’occasione per mettervi un po’ in mostra e fare di tutto per sottolineare il vostro charme unico.

Toro – I dubbi in merito a una proposta di lavoro sono legittimi. Prendete comunque il vostro tempo per fare la mossa giusta.

Gemelli – È il momento ideale per chiarire i vostri progetti con la persona amata, approfittando anche della festa della donna.

Cancro – Se la timidezza vi impedisce di esplicitare ciò che provate a parole, cercate di farlo con i gesti. Donate delle mimose!

Leone – Al di là del lavoro e degli impegni, gli affetti in questi giorni vengono sempre al primo posto. Coglierete i frutti a tempo debito.

Vergine – Basta arrovellarsi la mente con mille problemi, a volte anche inutili: rilassatevi ed apprezzate le piccole cose.

Bilancia – Ricordatevi che l’ottimismo è un antidoto contro tutti i problemi che si stanno addensando nel vostro cielo.

Scorpione – Non trascurate le pubbliche relazioni, visto che oggi potete contare su un discreto senso dell’opportunità.

Sagittario – In casa c’è tensione, ma fate in modo che gli screzi familiari non vi tolgano sprint sul lavoro. La settimana è ancora lunga.

Capricorno – Spirito d’iniziativa e originalità delle idee sostengono i vostri progetti. Ora dovere trovare il modo di metterli in mostra.

Acquario – Agite prontamente, e non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità di essere veramente felici con la vostra metà.

Pesci – Spolverate le ambizioni e non permettete a niente e nessuno di dirvi di rimanere nell’angolo. Volere è potere.

