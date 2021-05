Cosa ci aspetta oggi, 11 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Ricordatevi sempre una cosa importante: quando un ex ribussa alla porta, in un modo o in un altro può essere pericoloso...

Toro – Perché avete messo da parte così presto tutti i buoni propositi che avevate sulla vostra linea? Tornate a regolarvi!

Gemelli – Siate più calmi, andate avanti con le vostre vite e aspettate... La pazienza, d’altronde, è la virtù dei forti. E questo si sa.

Cancro – Se avete ancora dubbi rispetto a cosa scegliere ora che siete di fronte ad un bivio, guardate sempre dentro di voi.

Leone – Mentre i fiori brillano di luce e colore sotto il caldo sole primaverile/estivo, voi vi sentite pieni di energia da spendere!

Vergine – Tante sono le opzioni messe in campo adesso, si tratta solo di capire qual è la migliore sulla lunga distanza...

Bilancia – Una vita piena di prospettive è sempre meglio di un’esistenza condotta all’insegna della paura di sbagliare.

Scorpione – Siate capaci di guardare con speranza il vostro futuro, anche quando vi appare tutto nero. Ne vedrete delle belle...

Sagittario – Se la mente non v’inganna, quello che state osservando spesso in questi giorni sembra proprio un déjà vu...

Capricorno – Il rinnovato contatto con la vostra famiglia vi ha fatto tornare il sorriso e la voglia di stare bene in compagnia degli altri!

Acquario – La parte peggiore da affrontare probabilmente è passata, ora dovete concentrarvi sulla ripresa totale di energie...

Pesci – Se non siete sicuri di ciò che state facendo, fermatevi un attimo a riflettere: sarà davvero meglio per tutti!

