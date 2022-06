Cosa ci aspetta oggi, 11 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Lasciate perdere i giudizi delle persone che non vi conoscono nel profondo e proseguite dritti per la vostra strada...

Toro: L’affinità di coppia è messa a dura prova dai vostri continui sbalzi d’umore. Riportare il sereno è la priorità!

Gemelli: Proprio non li sopportate i discorsi di prima mattina. Eppure, ci sarà qualche imprevisto che riscalderà l’inizio della giornata.

Cancro: Dopo un lungo periodo ad ascoltare i bisogni degli altri, avete finalmente capito che la felicità deriva in primis da voi.

Leone: Le strade sono due: o accettare il presente o fare di tutto per cambiarlo. Sarete così coraggiosi da affrontare la seconda?

Vergine: Va bene dire sempre le cose come stanno, però a volte addolcire la realtà può aiutare a rendere il tutto più sopportabile.

Bilancia: Saper ottimizzare il proprio tempo è la via giusta per ritrovare l’equilibrio che ora come ora vi sta mancando.

Scorpione: Proprio nei giorni difficili dovreste capire a cosa non siete più disposti a rinunciare. Arrivate a una conclusione.

Sagittario: Non prendetevela con voi stessi se non riuscite a raggiungere un obiettivo. Forse non è quello giusto da perseguire.

Capricorno: Per vivere sereni bisogna essere liberi. Il potere di scegliere a cosa dedicare tempo ed energie è esclusivamente vostro.

Acquario: Per ritrovare la carica non c’è niente di meglio di una serata divertente con gli amici. Organizzate qualcosa di insolito.

Pesci: Quando si tratta di lavoro, il vostro senso del dovere è al massimo. L’importante, però, è non restarne assorbiti.

