Cosa ci aspetta oggi, 11 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi è il giorno giusto per affrontare col partner una situazione che vi sta facendo impazzire. Fate un bel respiro!

Toro: Siete un po' volubili, ma cambiare idea in continuazione non è la strada migliore per realizzare le vostre ambizioni...

Gemelli: Gli amici e una piacevole vita sociale vi offrono oggi la distrazione utile per non arrovellarvi su di una situazione incerta...

Cancro: Questo sabato prendetevi una pausa staccando la spina dai numerosi impegni e liberando la mente dai pensieri negativi.

Leone: Giornata gradevole, da trascorrere in ottima compagnia e all’insegna della spensieratezza e del divertimento genuino.

Vergine: Non ingigantite i piccoli acciacchi ricorrendo continuamente a farmaci. Piuttosto correggete la vostra alimentazione.

Bilancia: Regalatevi un giorno da dedicare a voi stessi, senza essere vittime degli impegni inderogabili. Avete bisogno di gratificarvi.

Scorpione: La storia d’amore in corso vi va stretta? Non ignorate il problema, parlatene col partner per individuare le possibili soluzioni.

Sagittario: Ben venga qualsiasi genere di sport, vi aiuterà a scaricare positivamente le energie in eccesso... E poi fa bene alla linea!

Capricorno: Se pensieri del passato tornano a trovarvi, teneteli a bada. Potreste danneggiare la serenità famigliare.

Acquario: Proprio quando serve saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere! Tempismo perfetto per nuovi flirt.

Pesci: Un nuovo gruppo di amici vi trascinerà in una serie di iniziative culturali una più stimolante dell’altra. Cogliete l’occasione!

