Cosa ci aspetta oggi, primo febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi piace stupire le persone a cui volete bene con piccoli gesti di attenzione quotidiani. La vostra creatività è alle stelle.

Toro – Proprio non riuscite a sopportare chi parla dando poco peso alle parole. Un bel respiro profondo e portate pazienza!

Gemelli – È tempo di risolvere quella questione che vi sta annebbiando la mente. In questo modo la strada da prendere sarà più chiara.

Cancro – Ogni conquista ha il sapore della vittoria e nel vostro caso il traguardo vale doppio per tutti gli ostacoli superati!

Leone – Non dovete a tutti costi convincere chi non la pensa come voi: via libera al confronto sereno e alla discussione costruttiva.

Vergine – Per scaricare il nervosismo le soluzioni sono due: confidarsi con un amico o dedicarvi alla vostra attività preferita.

Bilancia – La ruota inizia a girare a vostro favore: preparatevi perché sta per arrivare un’importante soddisfazione a livello lavorativo.

Scorpione – Dovreste accettare il fatto che non è possibile accontentare sempre tutti, quindi l’unica via è agire in base alle priorità.

Sagittario – Nei momenti di maggiore stanchezza, guardate indietro e ricordatevi di tutti i passi fatti per arrivare dove siete ora.

Capricorno – La forza sta nell’insistere, nel continuare a credere nei propri sogni, nonostante il presente vi suggerisca il contrario.

Acquario – La situazione era già chiara ai vostri occhi fin da troppo tempo. La prossima volta fidatevi subito delle vostre sensazioni.

Pesci – Per gli amici siete un punto di riferimento: il vostro carattere rassicurante infonde fiducia e motivazione nell’animo altrui.

