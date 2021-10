Cosa ci aspetta oggi, 9 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Se siete in difficoltà nel rapportarvi con i colleghi, parlatene apertamente con i vostri superiori. Tutto si può risolvere.

Toro: Non è indispensabile circondarsi di amici e conoscenti per essere felici. Tagliate i rapporti con chi non vi apprezza.

Gemelli: Tutti questi mesi di duro lavoro hanno finalmente generato qualche frutto. Godetevi il premio per la vostra perseveranza.

Cancro: Siete ambiziosi, ma avete bisogno di riposarvi per recuperare le energie prima di mettere in atto i vostri progetti.

Leone: Ignorate le critiche e i commenti di chi non vi conosce. Proseguite sulla vostra strada senza fermarvi a dare spiegazioni.

Vergine: Siate sempre voi stessi e non abbiate dubbi sulla vostra condotta. Chi vi comprende saprà apprezzare il vostro carattere.

Bilancia: Ponderate ogni parola prima di esporvi. Non correte il rischio di lasciarvi travolgere dall’euforia.

Scorpione: Gentilezza e professionalità sono i principi che guidano ogni vostra attività. Attenti però, qualcuno potrebbe approfittarsene.

Sagittario: Oggi non potreste essere più carismatici. Tutto quello che toccate si trasofrma in oro, ma non fate troppo gli sbruffoni.

Capricorno: Lasciatevi guidare dalle vostre percezioni senza fare troppi ragionamenti. Difficilmente il vostro istinto cade in errore.

Acquario: Siete una forza della natura. Continuate a rincorrere i vostri sogni e non fatevi frenare dal giudizio altrui.

Pesci: In questi giorni avete l’impressione che qualcosa sia cambiato dentro di voi. Non temete, è una sensazione passeggera.

