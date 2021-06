Cosa ci aspetta oggi, 9 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ormai avete imparato a gestire bene gli imprevisti. Fate vedere ai vostri cari che non vi fate più prendere dal panico.

Toro – Siete sorpresi dalle soddisfazioni che state accumulando. Dipenderà dalla vostra propensione alla positività?

Gemelli – Solo perché avete gli occhi a cuore quando pensate al vostro partner, non vuol dire che dovete trascurare tutto il resto.

Cancro – Quel tiro mancino da parte di un vostro collega non ci voleva proprio. Ma saprete come tirarvi fuori da questa situazione.

Leone – In questi giorni avete compreso come essere diretti a volte è più utile. Fatene tesoro e non cincischiate troppo.

Vergine – Se oggi il vostro capo vi sembra di buon umore, non lasciatevi sfuggire l’occasione per parlargli di quella cosa...

Bilancia – Vi fate venire patemi sulla prova costume sempre arrivati alle porte dell’estate. La corsa potrebbe aiutarvi un po’!

Scorpione – I vostri amici nell’ultimo periodo vi sono stati molto vicino. Non esitate a ricambiare il favore se necessario.

Sagittario – Oggi non fatevi scappare le buone occasioni che vi si potrebbero presentare. Ve ne potreste pentire! Restate ben vigili.

Capricorno – Non pensate che tutto debba essere sempre e solo come lo volete voi. Imparate ad ascoltare di più anche gli altri.

Acquario – C’è una situazione irrisolta che continua a tornare a galla. Forse è giunto il momento di affrontarla di petto. Coraggio!

Pesci – I rapporti in famiglia si sono incrinati. In che modo potete aiutare chi vi sta intorno a risolvere la cosa?

© Riproduzione riservata