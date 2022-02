Cosa ci aspetta oggi, 9 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una parte di voi vorrebbe ribellarsi, ma non riuscite a darle diritto di esistere. Trovate attività che vi aiutino a sentirvi liberi.

Toro – La persona che vi è accanto non sa dirvi a parole quanto vi è grata per come sapete accoglierla. Ma potreste intuirlo.

Gemelli – Cercate di non essere invadenti quando ascoltate le storie degli altri. Siate coraggiosi nell’esporvi ma coltivate modi rispettosi.

Cancro – Smettetela di respingere la persona che sta solo cercando di starvi vicino. Non abbiate paura se l’amore vi apre il cuore.

Leone – Oggi vi sarà data una bella occasione per scoprire che la vostra debolezza può diventare un fiore. Non è da espiantare.

Vergine – A volte vorreste che tutti ragionassero come voi. Forse dovreste cominciare a cambiare prospettiva...

Bilancia – Vi state accorgendo che molto spesso cercate di non prendervi la responsabilità degli errori. Che sia il caso di iniziare?

Scorpione – Non c’è motivo per arrendersi adesso. Vi hanno insinuato i dubbi, ma voi siete sulla giusta strada. Avanti così!

Sagittario – I tempi sono maturi, lo sapete bene. Vi blocca soltanto la paura di come andrà. Ma se non provate non lo saprete mai.

Capricorno – Avete bisogno dell’attività fisica, altrimenti rischiate di impigrirvi. Anche la vostra mente ne beneficerà. Iscrivetevi in palestra!

Acquario – Ricordatevi che avete una passione da coltivare. Sapete bene quanto vi aiuti dare forma con l’arte a ciò che avete dentro...

Pesci – Qualcuno potrebbe non essere d’accordo con il vostro comportamento, ma è qualcosa che prima o poi doveva succedere...

