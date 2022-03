Cosa ci aspetta oggi, 7 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: In questi giorni state sperimentando il meglio della vostra creatività: non ponetevi freni ma osservate le vostre qualità.

Toro: La vostra stella non smette di brillare, ed è così che deve essere! Godetevi i vostri successi perché li meritate tutti...

Gemelli: Oggi sembra che la pigrizia possa avere la meglio su di voi. Non lasciatevi abbattere e raccogliete la vostra forza di volontà.

Cancro: A volte è tutta una questione di prospettiva. In questi giorni avrete modo di crescere e vedere le cose per come sono.

Leone: Solo gli stolti non cambiano opinione! Non sentitevi in colpa se le vostre idee non assomigliano più a quelle di un tempo...

Vergine: Avete voglia di mettervi alla prova: iniziate in piccolo, con una nuova pianta da curare e vedere crescere con pazienza.

Bilancia: Oggi vi sentite invincibili, e lo siete! Avrete la conferma che gli sforzi passati hanno portato a una migliore versione di voi.

Scorpione: Non negatevi una coccola della quale sentite il bisogno. Che sia un dolcetto o un abito nuovo, acconsentite per una volta...

Sagittario: Ultimamente la stanchezza è protagonista delle vostre giornate. Pensate a qualche modo per migliorare la routine.

Capricorno: In tempi dominati dall’incertezza, una chiacchierata con un amico che sa comprendervi è ciò che ci vuole per lenire l’animo.

Acquario: Non lasciate che una piccola brutta figura rovini la vostra giornata. Piuttosto, rideteci su per sdrammatizzare.

Pesci: Oggi il lavoro vi chiama e voi rispondete! Vi servirà molta concentrazione per portare a termine un progetto eccezionale.

