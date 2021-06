Cosa ci aspetta oggi, 6 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non perdete la calma. Ultimamente molte situazioni vi mettono a dura prova, ma non destabilizzatevi.

Toro: Se gli altri non vi capiscono, non date la colpa al raffreddore! Sforzatevi, invece, di essere più chiari.

Gemelli: Non tralasciate nessun dettaglio, perché di questi tempi tutto potrebbe rappresentare la svolta che cercate.

Cancro: Vorreste rendere di più ma c’è qualcosa che vi distrae dalla vostra meta. Cercate di capire di cosa si tratta e tutto si risolverà.

Leone: Sembra che riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel. È allora il momento per iniziare a cercare più indipendenza.

Vergine: Date sempre la colpa agli altri di avervi trascurati, ma vi siete mai chiesti che cosa avete fatto voi? Forse è il momento...

Bilancia: Amicizie e famiglia ultimamente vi stanno dando dei bei grattacapi. Ma rimanete ben piantati sulle vostre posizioni.

Scorpione: Ultimamente siete piuttosto insoddisfatti di come state lavorando. Se necessario, prendetevi una piccola pausa!

Sagittario: Di questi tempi non riuscite a trovare una posizione in cui vi sentite a vostro agio. Ma agitarsi non serve a nulla...

Capricorno: Oggi avrete la dimostrazione che, se vi godete anche le piccole cose, ricevete grandi soddisfazioni.

Acquario: Non buttatevi sul cibo per cercare di sentirvi meglio. Piuttosto parlatene con chi di dovere per risolvere tutto.

Pesci: La vostra dieta ultimamente si basa su cibo spazzatura. Non sarà il momento di darsi una regolata in tal senso?

