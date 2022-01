Cosa ci aspetta oggi, 6 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’anno è appena iniziato e voi vi sentite già in cima al mondo. Saranno state le feste rigeneranti che avete appena trascorso?

Toro – Oggi cercate di non lasciarvi coinvolgere troppo in discussioni che non vi riguardano. Statene fuori e non perdete la serenità.

Gemelli – Qualcuno sta cercando di sfidarvi ma voi non cedete! Non dovete abbassarvi a rispondere a frecciatine infantili...

Cancro – Avreste voglia di cambiamento. È da un po’, però, che non trovate pace nella routine. Cosa vi sta disturbando?

Leone – Siete alla ricerca di nuove amicizie. Apritevi di più agli altri e troverete chi sarà in grado di capirvi.

Vergine – Il vostro orgoglio spesso vi impedisce di chiedere aiuto sembrando, così, vulnerabili. Non dovete affrontare tutto da soli!

Bilancia – Siete degli inguaribili romantici e grandi sognatori: oggi ne avrete la prova. Non privatevi della possibilità di sperare.

Scorpione – Ottimi comunicatori, non fate fatica a dire la vostra sui problemi altrui. Ma ai vostri, chi ci pensa? È il caso di farli emergere.

Sagittario – Non siate sempre sul chi va là: se qualcuno vi offre un aiuto non è sempre per interesse personale ma anche per affetto

Capricorno – Avete molte passioni ma, oggi, soffermatevi a pensare a quale di queste vi farebbe davvero fiorire come persone.

Acquario – Un bisogno si fa strada in voi: avere al vostro fianco una certa persona cara. Cercatela e state certi che non si tirerà indietro...

Pesci – Non isolatevi dalla realtà, ma mantenete il contatto con essa per non rischiare di non notare la presenza di problemi importanti.

