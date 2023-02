Cosa ci aspetta oggi, 6 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non allarmatevi se non avete colto nel segno al primo appuntamento, rimedierete la prossima volta.

Toro: Non date adito ai ripensamenti dell’ultimo minuto e portate avanti la decisione che avete saggiamente preso.

Gemelli: Dovete prendere una decisione che comporta alcuni rischi. Ponderate gli scenari invece di improvvisare.

Cancro: Se nel rapporto di coppia avete commesso un passo falso, è il momento giusto per cercare di rimediare.

Leone: Avreste bisogno di una pausa, ma siete disposti a stringere i denti in cambio di un giusto riconoscimento.

Vergine: Sebbene siate metodici e abitudinari, non disdegnate i cambiamenti positivi che dovrete affrontare.

Bilancia: Per accontentare i desideri altrui, avete trascurato i vostri obiettivi. Cercate di trovare un equilibrio.

Scorpione: Alcune responsabilità pesano più del previsto. Rivolgetevi ad un amico per aiutarvi a sopportarle.

Sagittario: Viaggiate spediti verso il vostro obiettivo. Se il bagaglio pesa, rimuovete tutto ciò che vi sembra superfluo.

Capricorno: Opportunità finanziarie in vista. Tenete d’occhio i vostri investimenti per non perdere una buona occasione.

Acquario: Il vostro senso pratico sarà fondamentale in una circostanza lavorativa che pare non avere soluzioni.

Pesci: Se volete ritrovare l’intesa perduta nella coppia, dovete concedere al partner la vostra fiducia.

© Riproduzione riservata