Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, 5 giugno.

Ariete – Una persona sta contando molto sul vostro aiuto, ma voi avete paura di deluderla. Dovrete dimostrare preparazione e dedizione.

Toro – Oggi la giornata non parte nel migliore dei modi, ma l’affetto di una persona cara vi farà subito tornare il buonumore e l’allegria.

Gemelli – State attenti a non fare il passo più lungo della gamba, tanto in ambito lavorativo che in quello sentimentale, o finirete scottati.

Cancro – Avete per troppo tempo rinunciato a perseguire i vostri sogni. È arrivato il momento di essere più determinati e concentrati.

Leone – Dopo un periodo pieno di incomprensioni e piccoli scontri avete finalmente ritrovato la giusta serenità con il partner.

Vergine – Ci sono parecchie insinuazioni che state facendo, sul lavoro altrui o sul modo di vivere di chi non conoscete. Non è l’atteggiamento giusto.

Bilancia – Quando passate tempo in famiglia avete sempre la testa altrove. Dovete dare più valore al tempo passato coi vostri cari.

Scorpione – I vostri duri sforzi sul lavoro negli scorsi mesi saranno presto ricompensati. Chi vi circonda si è accorto di tutto il vostro impegno.

Sagittario – Anche oggi una persona dimostrerà quanto tiene a voi, nonostante la sua lontananza. Sentitevi fortunati ad averla accanto.

Capricorno – In famiglia non sono stati giorni facili, ma per fortuna non avete mai smesso di darvi una mano l’un l’altro e confortarvi.

Acquario – Non abbiate timore di quello che potrebbe accadere in questa giornata, in quanto sarà la vostra esperienza vi sarà di grande aiuto.

Pesci – A volte è meglio lasciare da parte il vostro egoismo e provare a ottenere una soluzione condivisa. Altrimenti non uscirete dai problemi.

